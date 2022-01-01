Imenik podjetij
Shipt
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Shipt Plače

Plače Shipt se gibljejo od $41,078 skupnega letnega nadomestila za Služba za stranke na spodnjem koncu do $362,875 za Podatkovni znanstvenik na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Shipt. Zadnja posodobitev: 9/19/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
L2 $105K
L3 $105K
L4 $169K
L5 $257K
L6 $279K

Backend programski inženir

Podatkovni znanstvenik
L3 $153K
L4 $206K
L5 $363K
Vodja izdelkov
Median $147K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Oblikovalec izdelkov
Median $110K

UX oblikovalec

Vodja programskega inženiringa
Median $195K
Računovodja
$128K
Poslovni analitik
$76.9K
Služba za stranke
$41.1K
Informacijski tehnolog (IT)
Median $88.2K
Vodja oblikovanja izdelkov
$201K
Vodja programa
$167K
Analitik kibernetske varnosti
Median $170K
Arhitekt rešitev
$99.1K
Vodja tehniškega programa
$121K
UX raziskovalec
$162K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Ipa ti o nsan owo giga julọ ti a sọ ni Shipt ni Podatkovni znanstvenik at the L5 level pẹlu apapọ isanwo ọdun ti $362,875. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Shipt ni $152,898.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Shipt

Povezana podjetja

  • Postmates
  • Collective Health
  • Avvo
  • Turo
  • Carbon Health
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri