Imenik podjetij
Shipsy
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Shipsy Plače

Plače Shipsy se gibljejo od $16,858 skupnega letnega nadomestila za Služba za stranke na spodnjem koncu do $24,178 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Shipsy. Zadnja posodobitev: 9/18/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
Median $24.2K
Služba za stranke
$16.9K
Vodja izdelkov
$22.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Shipsy je Programski inženir z letnim skupnim plačilom $24,178. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Shipsy je $22,163.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Shipsy

Povezana podjetja

  • Razorpay
  • ClearTax
  • Tata Elxsi
  • SLK
  • People Tech Group
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri