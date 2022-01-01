Imenik podjetij
Shippo
Shippo Plače

Plače Shippo se gibljejo od $94,525 skupnega letnega nadomestila za Kadrovik na spodnjem koncu do $326,360 za Poslovne operacije na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Shippo. Zadnja posodobitev: 9/18/2025

$160K

Programski inženir
Median $180K

Backend programski inženir

Vodja programskega inženiringa
Median $220K
Poslovne operacije
$326K

Vodja poslovnih operacij
$198K
Pravni oddelek
$171K
Oblikovalec izdelkov
$196K
Vodja izdelkov
$196K
Kadrovik
$94.5K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Shippo so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Shippo je Poslovne operacije at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $326,360. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Shippo je $196,015.

