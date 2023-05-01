Imenik podjetij
ShiftKey
ShiftKey Plače

Plače ShiftKey se gibljejo od $73,975 skupnega letnega nadomestila za Cybersecurity Analyst na spodnjem koncu do $176,000 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri ShiftKey. Zadnja posodobitev: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Programski inženir
Median $115K
Oblikovalec izdelkov
Median $165K

UX oblikovalec

Vodja izdelkov
Median $176K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Cybersecurity Analyst
$74K
Najbolje plačana pozicija pri ShiftKey je Vodja izdelkov z letnim skupnim plačilom $176,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri ShiftKey je $140,000.

