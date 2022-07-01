Shift5 Plače

Plače Shift5 se gibljejo od $175,272 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $335,921 za Prodaja na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Shift5 . Zadnja posodobitev: 11/30/2025