Shield AI
Shield AI Plače

Plače Shield AI se gibljejo od $100,000 skupnega letnega nadomestila za Strojni inženir na spodnjem koncu do $391,950 za Vodja poslovnih operacij na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Shield AI. Zadnja posodobitev: 10/14/2025

$160K

Programski inženir
Software Engineer I $108K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $165K
Staff Software Engineer $272K
Strojni inženir
Median $100K
Vodja programskega inženiringa
Median $289K

Letalski inženir
$166K
Vodja poslovnih operacij
$392K
Poslovni razvoj
$130K
Podatkovni znanstvenik
$382K
Strojni inženir
$105K
Vodja izdelkov
$182K
Kadrovik
$161K
Vodja tehniškega programa
$182K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Shield AI so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Shield AI je Vodja poslovnih operacij at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $391,950. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Shield AI je $165,408.

Drugi viri