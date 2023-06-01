Imenik podjetij
Shibumi
Shibumi Plače

Plače Shibumi se gibljejo od $85,425 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $298,500 za Prodaja na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Shibumi. Zadnja posodobitev: 11/30/2025

Prodaja
$299K
Programski inženir
$85.4K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Shibumi je Prodaja at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $298,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Shibumi je $191,963.

