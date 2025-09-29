Imenik podjetij
ServiceTitan
ServiceTitan Information Technologist (IT) Plače

Povprečno Information Technologist (IT) skupno nadomestilo pri ServiceTitan se giblje od $119K do $170K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete ServiceTitan. Nazadnje posodobljeno: 9/29/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$136K - $160K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$119K$136K$160K$170K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri ServiceTitan so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

ServiceTitan میں jobFamilies.Information Technologist (IT) کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ $169,650 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
ServiceTitan میں jobFamilies.Information Technologist (IT) کردار کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ $118,900 ہے۔

Drugi viri