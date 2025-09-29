Vodja programskega inženiringa nadomestilo in India pri ServiceNow se giblje od ₹102K na year za M3 do ₹175K na year za M5. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹114K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete ServiceNow. Nazadnje posodobljeno: 9/29/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
M2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
M3
₹102K
₹57.6K
₹37.9K
₹7K
M4
₹127K
₹77.2K
₹36.5K
₹13.5K
M5
₹175K
₹90.7K
₹72.1K
₹12K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri ServiceNow so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri ServiceNow so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri ServiceNow so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)