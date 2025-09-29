Imenik podjetij
ServiceNow
Prodaja nadomestilo in United States pri ServiceNow se giblje od $96.5K na year za IC1 do $286K na year za IC6. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $188K.

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
IC1
$83K
$67K
$0
$16K
IC2
$100K
$100K
$0
$0
IC3
$162K
$142K
$12K
$8.5K
IC4
$151K
$128K
$15.2K
$8.6K
$160K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri ServiceNow so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Izvršni direktor računa

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Prodaja pri ServiceNow in United States znaša letno skupno plačilo $316,079. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri ServiceNow za vlogo Prodaja in United States je $142,500.

