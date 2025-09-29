Prodaja nadomestilo in United States pri ServiceNow se giblje od $96.5K na year za IC1 do $286K na year za IC6. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $188K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete ServiceNow. Nazadnje posodobljeno: 9/29/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
IC1
$83K
$67K
$0
$16K
IC2
$100K
$100K
$0
$0
IC3
$162K
$142K
$12K
$8.5K
IC4
$151K
$128K
$15.2K
$8.6K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri ServiceNow so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
