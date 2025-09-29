Finančni analitik nadomestilo in United States pri ServiceNow znaša $118K na year za IC2. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $116K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete ServiceNow. Nazadnje posodobljeno: 9/29/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$118K
$104K
$3.8K
$10.4K
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri ServiceNow so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
