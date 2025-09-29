Imenik podjetij
Mediana Programski inženir nadomestila in Australia pri Service NSW znaša skupaj A$86.9K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Service NSW. Nazadnje posodobljeno: 9/29/2025

Mediani paket
company icon
Service NSW
Software Engineer
Sydney, NS, Australia
Skupaj na leto
A$86.9K
Raven
Senior
Osnovna plača
A$86.9K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
10 Leta
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Service NSW in Australia znaša letno skupno plačilo A$101,322. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Service NSW za vlogo Programski inženir in Australia je A$79,775.

