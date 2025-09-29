Imenik podjetij
Serve Robotics
Serve Robotics Programski inženir Plače

Mediana Programski inženir nadomestila in United States pri Serve Robotics znaša skupaj $180K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Serve Robotics. Nazadnje posodobljeno: 9/29/2025

Mediani paket
company icon
Serve Robotics
Software Engineer
San Francisco, CA
Skupaj na leto
$180K
Raven
-
Osnovna plača
$180K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
8 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Serve Robotics?

$160K

Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Programski inženir at Serve Robotics in United States sits at a yearly total compensation of $205,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Serve Robotics for the Programski inženir role in United States is $180,000.

