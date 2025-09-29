Imenik podjetij
Serpro
Serpro Programski inženir Plače

Mediana Programski inženir nadomestila in Brazil pri Serpro znaša skupaj R$139K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Serpro. Nazadnje posodobljeno: 9/29/2025

Mediani paket
company icon
Serpro
Software Engineer
Brasilia, DF, Brazil
Skupaj na leto
R$139K
Raven
Senior
Osnovna plača
R$139K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
6 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Serpro?

R$889K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Pogosta vprašanja

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Programski inženir di Serpro in Brazil berada pada jumlah pampasan tahunan R$269,201. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Serpro untuk peranan Programski inženir in Brazil ialah R$148,390.

