Mediana Človeški viri nadomestila in United States pri Sequoia znaša skupaj $235K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Sequoia. Nazadnje posodobljeno: 9/28/2025

Mediani paket
company icon
Sequoia
Senior Talent Partner
San Mateo, CA
Skupaj na leto
$235K
Raven
Senior
Osnovna plača
$198K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$37K
Leta v podjetju
5 Leta
Leta izkušenj
12 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Sequoia?

$160K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Pogosta vprašanja

Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Sequoia kwa jukumu la Človeški viri in United States ni $235,000.

