Imenik podjetij
Sequoia Capital
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Tveganostni kapitalist

  • Vse plače Tveganostni kapitalist

Sequoia Capital Tveganostni kapitalist Plače

Mediana Tveganostni kapitalist nadomestila in United States pri Sequoia Capital znaša skupaj $300K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Sequoia Capital. Nazadnje posodobljeno: 9/29/2025

Mediani paket
company icon
Sequoia Capital
Venture Capitalist
New York, NY
Skupaj na leto
$300K
Raven
-
Osnovna plača
$300K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
0 Leta
Leta izkušenj
6 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Sequoia Capital?

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Prispevaj

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Tveganostni kapitalist ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Tveganostni kapitalist pri Sequoia Capital in United States znaša letno skupno plačilo $600,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Sequoia Capital za vlogo Tveganostni kapitalist in United States je $300,000.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Sequoia Capital

Povezana podjetja

  • Veritas Capital
  • Coherent Solutions
  • Axcient
  • Andela
  • Tower Research Capital
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri