Sendbird
Sendbird Prodaja Plače

Povprečno Prodaja skupno nadomestilo in India pri Sendbird se giblje od ₹5.73M do ₹8.17M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Sendbird. Nazadnje posodobljeno: 11/4/2025

Povprečno skupno nadomestilo

₹6.56M - ₹7.68M
India
Običajen razpon
Možen razpon
₹5.73M₹6.56M₹7.68M₹8.17M
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Sendbird so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Prodaja pri Sendbird in India znaša letno skupno plačilo ₹8,168,741. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Sendbird za vlogo Prodaja in India je ₹5,725,100.

