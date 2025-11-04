Imenik podjetij
Sendbird
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Informacijski tehnolog (IT)

  • Vse plače Informacijski tehnolog (IT)

Sendbird Informacijski tehnolog (IT) Plače

Povprečno Informacijski tehnolog (IT) skupno nadomestilo pri Sendbird se giblje od ₩41.81M do ₩57.06M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Sendbird. Nazadnje posodobljeno: 11/4/2025

Povprečno skupno nadomestilo

₩44.77M - ₩54.11M
Korea, South
Običajen razpon
Možen razpon
₩41.81M₩44.77M₩54.11M₩57.06M
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 3 več Informacijski tehnolog (IT) prijavs pri Sendbird za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača

Block logo
+₩82.28M
Robinhood logo
+₩126.26M
Stripe logo
+₩28.37M
Datadog logo
+₩49.65M
Verily logo
+₩31.21M
Don't get lowballed

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Sendbird so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Informacijski tehnolog (IT) ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Informacijski tehnolog (IT) pri Sendbird znaša letno skupno plačilo ₩57,063,840. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Sendbird za vlogo Informacijski tehnolog (IT) je ₩41,814,021.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Sendbird

Povezana podjetja

  • Mendix
  • Branding Brand
  • InMobi
  • Biomeme
  • Pendo.io
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri