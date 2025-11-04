Imenik podjetij
Senacor Technologies
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

Senacor Technologies Programski inženir Plače

Mediana Programski inženir nadomestila in Germany pri Senacor Technologies znaša skupaj €60.3K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Senacor Technologies. Nazadnje posodobljeno: 11/4/2025

Mediani paket
company icon
Senacor Technologies
Software Engineer
Munich, BY, Germany
Skupaj na leto
€60.3K
Raven
Senior
Osnovna plača
€56.6K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€3.7K
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
4 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Senacor Technologies?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta
Plače pripravnikov

Prispevaj

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Senacor Technologies in Germany znaša letno skupno plačilo €103,819. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Senacor Technologies za vlogo Programski inženir in Germany je €61,762.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Senacor Technologies

Povezana podjetja

  • Amazon
  • Flipkart
  • Google
  • Stripe
  • Microsoft
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri