Sempra Plače

Plače Sempra se gibljejo od $87,636 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni analitik na spodnjem koncu do $223,875 za Strojni inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Sempra. Zadnja posodobitev: 10/26/2025

Računovodja
$135K
Poslovni analitik
$119K
Podatkovni analitik
$87.6K

Elektroinženir
$108K
Strojni inženir
$224K
Vodja projekta
$110K
Cybersecurity Analyst
$156K
Programski inženir
$124K
Vodja tehniškega programa
$181K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Sempra je Strojni inženir at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $223,875. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Sempra je $123,970.

Drugi viri