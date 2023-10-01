Imenik podjetij
Semgrep
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Semgrep Plače

Plače Semgrep se gibljejo od $120,600 skupnega letnega nadomestila za Cybersecurity Analyst na spodnjem koncu do $180,000 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Semgrep. Zadnja posodobitev: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programski inženir
Median $180K
Kadrovik
$163K
Cybersecurity Analyst
$121K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Semgrep je Programski inženir z letnim skupnim plačilom $180,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Semgrep je $163,072.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Semgrep

Povezana podjetja

  • Netflix
  • Amazon
  • SoFi
  • Dropbox
  • Databricks
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri