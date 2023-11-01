Imenik podjetij
Selina
Selina Plače

Plače Selina se gibljejo od $16,318 skupnega letnega nadomestila za Človeški viri na spodnjem koncu do $149,250 za Trženje na zgornjem koncu.

Človeški viri
$16.3K
Trženje
$149K
Vodja izdelkov
$86.5K

Programski inženir
$69.7K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Selina je Trženje at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $149,250. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Selina je $78,070.

