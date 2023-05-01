Imenik podjetij
Self Plače

Plače Self se gibljejo od $8,437 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni analitik na spodnjem koncu do $752,555 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Self. Zadnja posodobitev: 10/25/2025

Programski inženir
Median $120K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Računovodja
$9.4K
Administrativni asistent
$103K

Poslovne operacije
$201K
Podatkovni analitik
$8.4K
Strojni inženir
$121K
Information Technologist (IT)
$73.7K
Svetovalni upravni strokovnjak
$71.4K
Trženje
$106K
Oblikovalec izdelkov
$100K
Vodja izdelkov
$753K
Vodja projekta
$131K
Prodaja
$23.2K
Vodja tehniškega programa
$249K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Self je Vodja izdelkov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $752,555. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Self je $104,849.

Drugi viri