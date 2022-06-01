Imenik podjetij
SEI Plače

Plače SEI se gibljejo od $65,097 skupnega letnega nadomestila za Finančni analitik na spodnjem koncu do $194,025 za Podatkovni znanstvenik na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri SEI. Zadnja posodobitev: 10/25/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Računovodja
$65.1K
Podatkovni znanstvenik
$194K
Finančni analitik
$65.1K

Information Technologist (IT)
$175K
Svetovalni upravni strokovnjak
$149K
Vodja izdelkov
$112K
Programski inženir
$154K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri SEI je Podatkovni znanstvenik at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $194,025. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri SEI je $149,250.

