SEI Investments
SEI Investments Plače

Plače SEI Investments se gibljejo od $24,556 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $155,000 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri SEI Investments. Zadnja posodobitev: 10/25/2025

Poslovni analitik
Median $100K
Vodja izdelkov
Median $155K
Programski inženir
Median $24.6K

Računovodja
$74.6K
Administrativni asistent
$42.9K
Poslovne operacije
$49.2K
Finančni analitik
$50K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri SEI Investments je Vodja izdelkov z letnim skupnim plačilom $155,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri SEI Investments je $49,980.

Drugi viri