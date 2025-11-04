Imenik podjetij
Securonix
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

Securonix Programski inženir Plače

Mediana Programski inženir nadomestila in India pri Securonix znaša skupaj ₹1.04M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Securonix. Nazadnje posodobljeno: 11/4/2025

Mediani paket
company icon
Securonix
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Skupaj na leto
₹1.04M
Raven
L1
Osnovna plača
₹1.04M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
1 Leto
Kakšne so karierne stopnje pri Securonix?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.7M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta
Plače pripravnikov

Prispevaj

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Securonix in India znaša letno skupno plačilo ₹3,825,005. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Securonix za vlogo Programski inženir in India je ₹1,041,355.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Securonix

Povezana podjetja

  • Riverbed Technology
  • Genesys
  • Quick Base
  • Interactions
  • CloudPassage
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri