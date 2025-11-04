Imenik podjetij
Securonix
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Vodja produktov

  • Vse plače Vodja produktov

Securonix Vodja produktov Plače

Mediana Vodja produktov nadomestila in United States pri Securonix znaša skupaj $180K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Securonix. Nazadnje posodobljeno: 11/4/2025

Mediani paket
company icon
Securonix
Product Manager
Dallas, TX
Skupaj na leto
$180K
Raven
Senior
Osnovna plača
$180K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
10 Leta
Leta izkušenj
10 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Securonix?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta
Plače pripravnikov

Prispevaj

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Vodja produktov ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja produktov pri Securonix in United States znaša letno skupno plačilo $222,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Securonix za vlogo Vodja produktov in United States je $170,000.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Securonix

Povezana podjetja

  • Riverbed Technology
  • Genesys
  • Quick Base
  • Interactions
  • CloudPassage
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri