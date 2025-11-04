Imenik podjetij
Mediana Vodja programskega inženirstva nadomestila in Canada pri Security Compass znaša skupaj CA$181K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Security Compass. Nazadnje posodobljeno: 11/4/2025

Mediani paket
company icon
Security Compass
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Skupaj na leto
CA$181K
Raven
L3
Osnovna plača
CA$176K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$4.6K
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
11 Leta
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri Security Compass in Canada znaša letno skupno plačilo CA$183,708. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Security Compass za vlogo Vodja programskega inženirstva in Canada je CA$180,881.

