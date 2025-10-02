Vodja programskega inženiringa nadomestilo in Greater Toronto Area pri Scotiabank se giblje od CA$126K na year do CA$181K. Mediana yearnega nadomestila in Greater Toronto Area znaša skupaj CA$138K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Scotiabank. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L7
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L8
CA$153K
CA$139K
CA$992.6
CA$13.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
