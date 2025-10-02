Imenik podjetij
  • Plače
  • Vodja programskega inženiringa

  • Vse plače Vodja programskega inženiringa

  • Greater Toronto Area

Scotiabank Vodja programskega inženiringa Plače v Greater Toronto Area

Vodja programskega inženiringa nadomestilo in Greater Toronto Area pri Scotiabank se giblje od CA$126K na year do CA$181K. Mediana yearnega nadomestila in Greater Toronto Area znaša skupaj CA$138K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Scotiabank. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L7
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L8
CA$153K
CA$139K
CA$992.6
CA$13.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$225K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Kakšne so karierne stopnje pri Scotiabank?

Pogosta vprašanja

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Vodja programskega inženiringa di Scotiabank in Greater Toronto Area berada pada jumlah pampasan tahunan CA$181,304. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Scotiabank untuk peranan Vodja programskega inženiringa in Greater Toronto Area ialah CA$150,144.

