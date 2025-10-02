Imenik podjetij
Scotiabank
  • Greater Toronto Area

Scotiabank Programski inženir Plače v Greater Toronto Area

Programski inženir nadomestilo in Greater Toronto Area pri Scotiabank se giblje od CA$90.2K na year za L6 do CA$184K na year za L9. Mediana yearnega nadomestila in Greater Toronto Area znaša skupaj CA$120K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Scotiabank. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L6
(Začetna stopnja)
CA$90.2K
CA$85.4K
CA$1.6K
CA$3.2K
L7
CA$117K
CA$109K
CA$1.6K
CA$6.3K
L8
CA$139K
CA$126K
CA$2.9K
CA$10.1K
L9
CA$184K
CA$154K
CA$7.4K
CA$23.2K
CA$225K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Plače pripravnikov

Kakšne so karierne stopnje pri Scotiabank?

Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Inženir podatkov

Spletni razvijalec

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Scotiabank in Greater Toronto Area znaša letno skupno plačilo CA$184,151. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Scotiabank za vlogo Programski inženir in Greater Toronto Area je CA$115,063.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Scotiabank

