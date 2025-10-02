Programski inženir nadomestilo in Greater Toronto Area pri Scotiabank se giblje od CA$90.2K na year za L6 do CA$184K na year za L9. Mediana yearnega nadomestila in Greater Toronto Area znaša skupaj CA$120K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Scotiabank. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L6
CA$90.2K
CA$85.4K
CA$1.6K
CA$3.2K
L7
CA$117K
CA$109K
CA$1.6K
CA$6.3K
L8
CA$139K
CA$126K
CA$2.9K
CA$10.1K
L9
CA$184K
CA$154K
CA$7.4K
CA$23.2K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
