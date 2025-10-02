Imenik podjetij
Scotiabank
  • Plače
  • Naložbeni bančnik

  • Vse plače Naložbeni bančnik

  • New York City Area

Scotiabank Naložbeni bančnik Plače v New York City Area

Mediana Naložbeni bančnik nadomestila in New York City Area pri Scotiabank znaša skupaj $275K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Scotiabank. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Mediani paket
company icon
Scotiabank
Associate
New York, NY
Skupaj na leto
$275K
Raven
L8
Osnovna plača
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$75K
Leta v podjetju
0 Leta
Leta izkušenj
4 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Scotiabank?

$160K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Naložbeni bančnik pri Scotiabank in New York City Area znaša letno skupno plačilo $526,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Scotiabank za vlogo Naložbeni bančnik in New York City Area je $250,000.

