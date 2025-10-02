Imenik podjetij
Scotiabank Finančni analitik Plače v Greater Toronto Area

Mediana Finančni analitik nadomestila in Greater Toronto Area pri Scotiabank znaša skupaj CA$88.5K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Scotiabank. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Mediani paket
company icon
Scotiabank
Financial Analyst
Toronto, ON, Canada
Skupaj na leto
CA$88.5K
Raven
L4
Osnovna plača
CA$88.5K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
2 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Scotiabank?

CA$225K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Vključeni nazivi

Risk Analyst

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Finančni analitik pri Scotiabank in Greater Toronto Area znaša letno skupno plačilo CA$112,629. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Scotiabank za vlogo Finančni analitik in Greater Toronto Area je CA$83,853.

