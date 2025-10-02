Imenik podjetij
Scotiabank
Scotiabank Poslovni analitik Plače v Greater Toronto Area

Poslovni analitik nadomestilo in Greater Toronto Area pri Scotiabank se giblje od CA$87.3K na year za L6 do CA$134K na year za L8. Mediana yearnega nadomestila in Greater Toronto Area znaša skupaj CA$99.1K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Scotiabank. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L6
CA$87.3K
CA$83.8K
CA$297.1
CA$3.2K
L7
CA$103K
CA$95K
CA$563.2
CA$7.2K
L8
CA$134K
CA$117K
CA$2.1K
CA$15.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Kakšne so karierne stopnje pri Scotiabank?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Poslovni analitik pri Scotiabank in Greater Toronto Area znaša letno skupno plačilo CA$142,041. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Scotiabank za vlogo Poslovni analitik in Greater Toronto Area je CA$96,688.

