Imenik podjetij
SCORE
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

SCORE Plače

Plače SCORE se gibljejo od $60,992 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec izdelkov na spodnjem koncu do $187,926 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri SCORE. Zadnja posodobitev: 9/2/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
Median $122K
Podatkovni znanstvenik
$146K
Oblikovalec izdelkov
$61K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Vodja izdelkov
$183K
Vodja programskega inženiringa
$188K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri SCORE je Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $187,926. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri SCORE je $145,725.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za SCORE

Povezana podjetja

  • Facebook
  • Intuit
  • Databricks
  • SoFi
  • Flipkart
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri