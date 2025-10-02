Imenik podjetij
Scandit
Scandit Programski inženir Plače v Greater Zurich Area

Mediana Programski inženir nadomestila in Greater Zurich Area pri Scandit znaša skupaj CHF 136K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Scandit. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Mediani paket
Scandit
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Skupaj na leto
CHF 136K
Raven
L3
Osnovna plača
CHF 130K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 5.1K
Leta v podjetju
5-10 Leta
Leta izkušenj
5-10 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Scandit?

CHF 134K

Najnovejše prijave plač
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Scandit in Greater Zurich Area znaša letno skupno plačilo CHF 146,053. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Scandit za vlogo Programski inženir in Greater Zurich Area je CHF 137,243.

