Scaleway
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • Greater Paris Area

Scaleway Programski inženir Plače v Greater Paris Area

Mediana Programski inženir nadomestila in Greater Paris Area pri Scaleway znaša skupaj €59.9K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Scaleway. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Mediani paket
company icon
Scaleway
Software Engineer
Paris, IL, France
Skupaj na leto
€59.9K
Raven
Junior Devops engineer
Osnovna plača
€59.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
6 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Scaleway?

€141K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Pogosta vprašanja

Najveći paket kompenzacije za Programski inženir poziciju u Scaleway in Greater Paris Area iznosi €61,245 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Scaleway za Programski inženir poziciju in Greater Paris Area je €59,186.

