Imenik podjetij
Scaler Academy
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • Greater Bengaluru

Scaler Academy Programski inženir Plače v Greater Bengaluru

Mediana Programski inženir nadomestila in Greater Bengaluru pri Scaler Academy znaša skupaj ₹3.4M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Scaler Academy. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Mediani paket
company icon
Scaler Academy
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Skupaj na leto
₹3.4M
Raven
Senior Software Engineer
Osnovna plača
₹3M
Stock (/yr)
₹400K
Bonus
₹0
Leta v podjetju
4 Leta
Leta izkušenj
4 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Scaler Academy?

₹13.94M

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta
Plače pripravnikov

Prispevaj

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Programski inženir di Scaler Academy in Greater Bengaluru mencapai total kompensasi tahunan ₹14,190,247. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Scaler Academy untuk posisi Programski inženir in Greater Bengaluru adalah ₹3,246,703.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Scaler Academy

Povezana podjetja

  • Intuit
  • Uber
  • Airbnb
  • Coinbase
  • DoorDash
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri