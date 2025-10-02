Imenik podjetij
Scaler Academy Poslovni razvoj Plače v Greater Bengaluru

Mediana Poslovni razvoj nadomestila in Greater Bengaluru pri Scaler Academy znaša skupaj ₹845K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Scaler Academy. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Mediani paket
company icon
Scaler Academy
Business Development
Bengaluru, KA, India
Skupaj na leto
₹845K
Raven
hidden
Osnovna plača
₹845K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Leta v podjetju
2-4 Leta
Leta izkušenj
5-10 Leta
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Pogosta vprašanja

Didžiausias atlyginimų paketas Poslovni razvoj pozicijai Scaler Academy in Greater Bengaluru siekia metinę bendrą kompensaciją ₹1,185,361. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Scaler Academy Poslovni razvoj pozicijai in Greater Bengaluru yra ₹1,053,641.

Drugi viri