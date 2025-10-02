Imenik podjetij
Scale AI
Scale AI Programski inženir Plače v Qatar

Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Scale AI. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

QAR 582K

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Scale AI so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Inženir strojnega učenja

Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Scale AI in Qatar znaša letno skupno plačilo QAR 884,021. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Scale AI za vlogo Programski inženir in Qatar je QAR 439,186.

Drugi viri