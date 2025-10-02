Imenik podjetij
Scale AI Programski inženir Plače v Northern Virginia Washington DC

Programski inženir nadomestilo in Northern Virginia Washington DC pri Scale AI znaša $362K na year za L4. Mediana yearnega nadomestila in Northern Virginia Washington DC znaša skupaj $325K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Scale AI. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L3
(Začetna stopnja)
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$362K
$180K
$182K
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Prikaži 2 Več stopenj
$160K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Scale AI so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Inženir strojnega učenja

Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Scale AI in Northern Virginia Washington DC znaša letno skupno plačilo $625,700. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Scale AI za vlogo Programski inženir in Northern Virginia Washington DC je $325,000.

