  • Plače
  • Vodja projekta

  • Vse plače Vodja projekta

  • New York City Area

Scale AI Vodja projekta Plače v New York City Area

Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več).

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Scale AI so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja projekta pri Scale AI in New York City Area znaša letno skupno plačilo $197,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Scale AI za vlogo Vodja projekta in New York City Area je $140,000.

Drugi viri