Scale AI Poslovne operacije Plače v San Francisco Bay Area

Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Scale AI. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$172K - $200K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$152K$172K$200K$220K
Običajen razpon
Možen razpon

$160K

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Scale AI so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Drugi viri