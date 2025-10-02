Imenik podjetij
Scalable Capital
Scalable Capital Vodja programskega inženiringa Plače v Munich Metro Region

Mediana Vodja programskega inženiringa nadomestila in Munich Metro Region pri Scalable Capital znaša skupaj €104K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Scalable Capital. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Mediani paket
company icon
Scalable Capital
Software Engineering Manager
Munich, BY, Germany
Skupaj na leto
€104K
Raven
-
Osnovna plača
€84.4K
Stock (/yr)
€19.9K
Bonus
€0
Leta v podjetju
4 Leta
Leta izkušenj
4 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Scalable Capital?

€141K

Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Vodja programskega inženiringa at Scalable Capital in Munich Metro Region sits at a yearly total compensation of €112,370. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scalable Capital for the Vodja programskega inženiringa role in Munich Metro Region is €104,847.

