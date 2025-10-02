Imenik podjetij
Sberbank
Sberbank Vodja programskega inženiringa Plače v Moscow Metro Area

Vodja programskega inženiringa nadomestilo in Moscow Metro Area pri Sberbank se giblje od RUB 4.13M na year za L12 do RUB 8.14M na year za L13. Mediana yearnega nadomestila in Moscow Metro Area znaša skupaj RUB 5.22M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Sberbank. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.13M
RUB 3.51M
RUB 0
RUB 622K
L13
RUB 8.14M
RUB 6.07M
RUB 0
RUB 2.07M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
RUB 13.26M

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženiringa pri Sberbank in Moscow Metro Area znaša letno skupno plačilo RUB 11,175,499. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Sberbank za vlogo Vodja programskega inženiringa in Moscow Metro Area je RUB 6,999,872.

