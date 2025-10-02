Vodja programskega inženiringa nadomestilo in Moscow Metro Area pri Sberbank se giblje od RUB 4.13M na year za L12 do RUB 8.14M na year za L13. Mediana yearnega nadomestila in Moscow Metro Area znaša skupaj RUB 5.22M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Sberbank. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.13M
RUB 3.51M
RUB 0
RUB 622K
L13
RUB 8.14M
RUB 6.07M
RUB 0
RUB 2.07M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
