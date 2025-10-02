Programski inženir nadomestilo in Saint Petersburg Metro Area pri Sberbank se giblje od RUB 1.9M na year za L7 do RUB 5.58M na year za L13. Mediana yearnega nadomestila in Saint Petersburg Metro Area znaša skupaj RUB 3.32M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Sberbank. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L7
RUB 1.9M
RUB 1.81M
RUB 19K
RUB 74.4K
L8
RUB 2.35M
RUB 2.07M
RUB 86.9K
RUB 191K
L9
RUB 2.92M
RUB 2.66M
RUB 86.1K
RUB 170K
L10
RUB 3.06M
RUB 2.7M
RUB 89.9K
RUB 269K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
Vključeni naziviPredloži nov naziv
Mobilni programski inženir
Frontend programski inženir
Inženir strojnega učenja
Backend programski inženir
Full-Stack programski inženir
Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)
Inženir podatkov
DevOps inženir
Inženir zanesljivosti spletnih strani
Sistemski inženir
Zagovornik razvijalcev
Raziskovalec
AI inženir