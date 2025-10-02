Programski inženir nadomestilo in Moscow Metro Area pri Sberbank se giblje od RUB 1.84M na year za L7 do RUB 6.15M na year za L14. Mediana yearnega nadomestila in Moscow Metro Area znaša skupaj RUB 3.87M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Sberbank. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L7
RUB 1.84M
RUB 1.79M
RUB 39.2K
RUB 8.5K
L8
RUB 2.55M
RUB 2.38M
RUB 93.8K
RUB 78K
L9
RUB 2.88M
RUB 2.5M
RUB 209K
RUB 169K
L10
RUB 3.41M
RUB 2.99M
RUB 113K
RUB 301K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
Vključeni naziviPredloži nov naziv
Mobilni programski inženir
Frontend programski inženir
Inženir strojnega učenja
Backend programski inženir
Full-Stack programski inženir
Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)
Inženir podatkov
DevOps inženir
Inženir zanesljivosti spletnih strani
Sistemski inženir
Zagovornik razvijalcev
Raziskovalec
AI inženir