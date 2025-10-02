Imenik podjetij
Sberbank
  • Moscow Metro Area

Sberbank Programski inženir Plače v Moscow Metro Area

Programski inženir nadomestilo in Moscow Metro Area pri Sberbank se giblje od RUB 1.84M na year za L7 do RUB 6.15M na year za L14. Mediana yearnega nadomestila in Moscow Metro Area znaša skupaj RUB 3.87M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Sberbank. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L7
(Začetna stopnja)
RUB 1.84M
RUB 1.79M
RUB 39.2K
RUB 8.5K
L8
RUB 2.55M
RUB 2.38M
RUB 93.8K
RUB 78K
L9
RUB 2.88M
RUB 2.5M
RUB 209K
RUB 169K
L10
RUB 3.41M
RUB 2.99M
RUB 113K
RUB 301K
RUB 13.26M

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Kakšne so karierne stopnje pri Sberbank?

Vključeni nazivi

Mobilni programski inženir

Frontend programski inženir

Inženir strojnega učenja

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Inženir podatkov

DevOps inženir

Inženir zanesljivosti spletnih strani

Sistemski inženir

Zagovornik razvijalcev

Raziskovalec

AI inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Sberbank in Moscow Metro Area znaša letno skupno plačilo RUB 7,776,978. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Sberbank za vlogo Programski inženir in Moscow Metro Area je RUB 4,139,915.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Sberbank

