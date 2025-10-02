Imenik podjetij
Sberbank
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Cybersecurity Analyst

  • Vse plače Cybersecurity Analyst

  • Moscow Metro Area

Sberbank Cybersecurity Analyst Plače v Moscow Metro Area

Mediana Cybersecurity Analyst nadomestila in Moscow Metro Area pri Sberbank znaša skupaj RUB 1.82M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Sberbank. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Mediani paket
company icon
Sberbank
Cybersecurity Analyst
Moscow, MC, Russia
Skupaj na leto
RUB 1.82M
Raven
L12
Osnovna plača
RUB 1.82M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
1 Leto
Kakšne so karierne stopnje pri Sberbank?

RUB 13.26M

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Prispevaj

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Cybersecurity Analyst ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Cybersecurity Analyst at Sberbank in Moscow Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 4,344,383. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sberbank for the jobFamilies.Cybersecurity Analyst role in Moscow Metro Area is RUB 1,817,789.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Sberbank

Povezana podjetja

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri