Sberbank Vodja projekta Plače v Moscow Metro Area

Vodja projekta nadomestilo in Moscow Metro Area pri Sberbank se giblje od RUB 2.41M na year za L7 do RUB 9.4M na year za L13. Mediana yearnega nadomestila in Moscow Metro Area znaša skupaj RUB 4M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Sberbank. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L7
RUB 2.41M
RUB 2.41M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB 3.64M
RUB 3.27M
RUB 0
RUB 366K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Pogosta vprašanja

