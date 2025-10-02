Imenik podjetij
Sberbank
  • Plače
  • Vodja izdelkov

  • Vse plače Vodja izdelkov

  • Moscow Metro Area

Sberbank Vodja izdelkov Plače v Moscow Metro Area

Vodja izdelkov nadomestilo in Moscow Metro Area pri Sberbank se giblje od RUB 11.19M na year za L7 do RUB 16.17M na year za L14. Mediana yearnega nadomestila in Moscow Metro Area znaša skupaj RUB 3.85M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Sberbank. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L7
RUB 11.19M
RUB 8.76M
RUB 0
RUB 2.42M
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
RUB 13.36M

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Kakšne so karierne stopnje pri Sberbank?

Pogosta vprašanja

El paquete salarial más alto reportado para un Vodja izdelkov en Sberbank in Moscow Metro Area está en una compensación total anual de RUB 16,165,672. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Sberbank para el puesto de Vodja izdelkov in Moscow Metro Area es RUB 3,874,941.

Drugi viri