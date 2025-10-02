Information Technologist (IT) nadomestilo in Moscow Metro Area pri Sberbank se giblje od RUB 1.63M na year za L7 do RUB 2.48M na year za L9. Mediana yearnega nadomestila in Moscow Metro Area znaša skupaj RUB 2.11M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Sberbank. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L7
RUB 1.63M
RUB 1.52M
RUB 0
RUB 118K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.48M
RUB 2.24M
RUB 0
RUB 239K
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
